Борисовскую больницу заставили потратить на госпропоганду $12000 8 18.05.2022, 16:59

3,602

В принудительной подписке нет ни одного медицинского издания.

29 699,70 рублей из бюджетных средств запрашивает на свои нужды Борисовская центральная районная больница. Увы, средства пойдут не на лечение пациентов, не на приобретение нового оборудования или необходимых лекарств. И даже не на заработную плату, премиальные и другие методы стимулирования труда самих медицинских работников, пишет сайт ex-press.by.

Немалая сумма будет потрачена на «закупку услуг по изготовлению полиграфической продукции на второе полугодие 2022 год». Непосвященный читатель может, не разобравшись, подумать, что Борисовская ЦРБ приобрела полиграфическое оборудование и собирается на нем изготавливать печатную продукцию. Но нет, в завуалированной форме речь идет всего лишь о подписке 12-ти структурных подразделений ЦРБ на печатные издания на второе полугодие 2022 года.

Конечно, любое уважающее себя учреждение – неважно какой направленности – просто обязано повышать уровень квалификации своих работников, заботиться об уровне их компетенций и всячески способствовать их профессиональному росту. Один из способов достижения этих задач – получение информации о научных достижениях, разработках, передовом опыте, накопленных знаниях посредством подписки на соответствующие профессиональные издания.

Поэтому можно было бы предположить, что почти 30 тысяч государственных денег Борисовская ЦРБ потратит не зря, а с толком и пользой как для самих медицинских работников, так и для пациентов. Однако и тут осечка: среди запрошенной к подписке литературы нет ни одного медицинского издания. В то же время есть газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Звязда», «Народная газета», «Сельская газета», «Знамя юности», «Мiнская праўда», «7 дней», «Адзiнства». Все газеты имеют общественно-политическую направленность и никаким образом не касаются специфики деятельности в области здравоохранения.

Может, в Беларуси нет профессиональных медицинских журналов и газет? Нет же, их много. Например, в список периодических изданий, выписываемых ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека», в 1-ом полугодии 2022 года включено 161 название журналов и газет медицинского характера. Но ни одному из них не нашлось места в заявке ЦРБ на подписку.

Борисовские медицинские работники до конца текущего года получат 6681 «СБ. Беларусь сегодня», 3013 «Республiка», 1590 «Мiнская праўда», 780 «Адзiнства» и другие газеты, из которых узнают ровным счетом ничего в области своего профессионального мастерства. Зато будут в курсе «правильной» линии государственной политики и будут знать «правильные» новости из жизни общества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».