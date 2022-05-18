SpaceX запустит самый тяжелый спутник в истории 18.05.2022, 19:01

Он весит больше 9 тонн.

SpaceX запустит самый тяжелый коммерческий геостационарный спутник на борту ракеты Falcon Heavy в начале следующего года. Ранее в этом месяце клиент SpaceX EchoStar объявил, что производитель спутников Maxar Technologies отложил поставку долгожданного Jupiter-3, запуск которого должен был состояться в конце года. С тех пор стало известно, что вес спутника стал еще больше. Это значит, что он станет рекордсменом, пишет Хайтек.

В марте EchoStar объявила, что ее система Hughes Network выбрала SpaceX для запуска построенного Maxar геостационарного спутника связи Jupiter-3. Компания заявила, что спутник будет запущен в четвертом квартале 2022 года.

Однако по последним данным, из-за задержек Jupiter-3 окажется на геостационарной орбите не ранее «начала 2023 года». Во время объявления об отсрочке Maxar также объявил, что спутник будет весить примерно 9,2 тонны. Ранее предполагалось, что максимальный вес Jupiter-3 составит 5 817 кг.

В июле 2018 года SpaceX достигла новой вехи, побив рекорд по запуску самого тяжелого коммерческого геостационарного спутника в истории. Тогда компания Илона Маска вывела 7076-килограммовый Telstar 19V на геостационарную переходную орбиту.

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