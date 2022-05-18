В одном из райцентров Гомельской области объявлены мобилизационные учения

В одном из райцентров Гомельской области объявлены мобилизационные учения9
- 18.05.2022, 20:12
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Райцентр находится недалеко от Украины.
С 22 июня по 1 июля в Добруше состоятся мобилизационные учения с военными комиссариатами и организациями Вооруженных Сил, дислоцирующимися на территории Гомельской области, сообщает местная газета «Добрушскі край».
В период учений будет ограничено движение по отдельным улицам и территориям, прилегающим к объектам Вооруженных сил, а на стрельбищах пройдут мероприятия огневой подготовки.
В военном комиссариате, общественно-культурном центре, районном центре дополнительного образования, производственном участке автопарка № 6 филиала ОАО «Гомельоблавтотранс» будут осуществляться пропускной режим, патрулирование вооруженными сотрудниками.
Стрельбы будут проводиться на стрельбище, расположенном в районе деревни Жгунская Буда (карьеры вблизи садоводческого товарищества «Импульс»).
«Во избежание несчастных случаев во время учений гражданам не следует приближаться к стрельбищу и заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к территории стрельбища», — предупредили в газете.
В военном комиссариате подчеркнули, что мероприятия носят плановый характер.
Напомним, в Беларуси начался второй этап внезапной проверки сил реагирования. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин 10 мая после совещания у Лукашенко.