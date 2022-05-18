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Google закрывает свой офис в России

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  • 18.05.2022, 20:56
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Google закрывает свой офис в России

У офиса арестовали банковский счет.

Офис Google Россия после ареста банковского счета не может продолжать работу.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Арест банковского счета Google Россия невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнения других финансовых обязательств", - сказал представитель компании.

При этом Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов для пользователей из РФ, несмотря на намерение российской "дочки" инициировать собственное банкротство. Речь идет о сервисах "поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

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