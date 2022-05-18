Украинские артиллеристы уничтожили российскую автоматизированную станцию помех «Житель» 18.05.2022, 21:28

Видеофакт.

Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутные войска ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Об этом сообщает командование ДШУ ВСУ.

Отмечается, что русский комплекс Р-330Ж "Житель" предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Он был успешно уничтожен защитниками Украины.

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