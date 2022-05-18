Украинские артиллеристы уничтожили российскую автоматизированную станцию помех «Житель»
- 18.05.2022, 21:28
Видеофакт.
Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутные войска ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
Об этом сообщает командование ДШУ ВСУ.
Отмечается, что русский комплекс Р-330Ж "Житель" предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Он был успешно уничтожен защитниками Украины.