В России начали выпускать расписные гробы 16 19.05.2022, 11:15

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И логотип со слоганом для них сделала студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева.

Студия российского дизайнера Артемия Лебедева рассказала, что помогла разработать логотип и рекламные слоганы для производителя расписных гробов, пишет «Фокус»:

«Могилы снегом замело,

звучит печальный Бах.

А нам уютно и тепло

в дизайнерских гробах».

Так гласит слоган, предложенный студией известного дизайнера создателям авторских гробов.

В самой компании-произволителе говорят, что им надоело «сталкиваться с безвкусицей» недостойной почившего любимого человека.

Они предлгают гробы ярких расцветок и современных дизайнов.

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