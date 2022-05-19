В России начали выпускать расписные гробы

В России начали выпускать расписные гробы16
- 19.05.2022, 11:15
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И логотип со слоганом для них сделала студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева.
Студия российского дизайнера Артемия Лебедева рассказала, что помогла разработать логотип и рекламные слоганы для производителя расписных гробов, пишет «Фокус»:
«Могилы снегом замело,
звучит печальный Бах.
А нам уютно и тепло
в дизайнерских гробах».
Так гласит слоган, предложенный студией известного дизайнера создателям авторских гробов.
В самой компании-произволителе говорят, что им надоело «сталкиваться с безвкусицей» недостойной почившего любимого человека.
Они предлгают гробы ярких расцветок и современных дизайнов.