Астронавты смогут добывать воду из древних лунных вулканов 19.05.2022, 12:02

ФОто: NASA

Как это будет работать?

Исследователи из США выяснили, что в кратерах Луны потенциально сохранилась вода в виде льда. Будущие астронавты могут использовать ее для питья или переработки в ракетное топливо, пишет «Хайтек».

Исследователи объяснили, что миллиарды лет назад на Луне произошла серия вулканических извержений, покрывших сотни тысяч квадратных километров поверхности горячей лавой. В новом исследовании ученые предполагают, что вулканы могли сохранить на поверхности спутника толщи льда, которые усеивают лунные полюса и в некоторых местах могут достигать десятков или даже сотен метров в толщину.

«Это можно сравнить с инеем на Луне, который образовался со временем», — отметил Эндрю Вилкоски, ведущий автор нового исследования и аспирант кафедры астрофизических и планетарных наук (APS) и Лаборатории физики атмосферы и космоса (LASP) Калифорнийского университета в Боулдере.

Исследователи использовали симуляции, чтобы воссоздать условия на Луне задолго до возникновения сложной жизни на Земле. Они обнаружили, что древние лунные вулканы извергали огромное количество водяного пара, который затем оседал на поверхности, образуя запасы льда, которые, возможно, до сих пор скрываются в лунных кратерах. Это потенциально полезный материал для будущих исследователей Луны, которым понадобится вода для питья и переработки в ракетное топливо.

При этом в исследовании, проведенном в 2020 году, ученые подсчитали, что почти 9 000 квадратных километров лунной поверхности способны удерживать лед — в основном в районе северного и южного полюсов Луны.

Последние исследования ученых из Лунного и планетарного института в Хьюстоне показывают, что эти вулканы, вероятно, также образовывали высокие облака, состоящие в основном из угарного газа и водяного пара. Эти облака затем кружились вокруг Луны, создавая тонкую и недолговечную атмосферу.

Команда использовала оценки, согласно которым на Луне происходило одно извержение в среднем каждые 22 тыс. лет. Затем исследователи проследили, как вулканические газы могли кружиться вокруг Луны, улетучиваясь в космос с течением времени. По оценкам группы, около 41% воды из вулканов могло сконденсироваться на Луне в виде льда.

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