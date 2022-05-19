Мобильное приложение «Альфа-Банка» в Беларуси не работает второй день 19.05.2022, 12:46

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Что происходит?

В чат-бот сайта onliner.by читатели жалуются на неработающее мобильное приложение «Альфа-Банка». «Уже второй день отображается ошибка подключения к сети, я не могу совершать платежи, техподдержка банка не отвечает», «Не могу зайти в приложение с самого утра, сайт банка не работает».

В «Альфа-Банке» нам сообщили, что мобильное приложение InSync временно недоступно у некоторых пользователей iOS и Android, это связано с обновлением сертификата безопасности. Чтобы приложение заработало, достаточно его обновить. Как это сделать — подробно написано в телеграм-канале банка. Например, чтобы обновить для Android, нужно прямо из телеграм-канала банка скачать актуальную версию приложения, без обновления оно не заработает.

«Альфа-Бизнес Мобайл» и интернет-банк «Альфа-Клик» работают в стандартном режиме. А сайт банка временно не открывается из-за технических работ.

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