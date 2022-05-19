Ученые признали мопсов «необычными собаками» 8 19.05.2022, 13:17

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Ветеринары считают, что породу нужно менять.

Новое исследование Королевского ветеринарного колледжа (RVC), Великобритания, говорит о том, что мопсы «больше не могут рассматриваться как типичная собака». Проблема заключается в особенностях их анатомии и здоровья, пишет сайт «Популярная механика».

О проблемах со здоровьем мопсов знают многие. Увы, до сих пор не предпринималось никаких мер для улучшения состояния этих собак

Исследование показало, что эти домашние животные значительно чаще страдают от заболеваний, поражающих дыхательные пути и глаза. Эксперты считают, что порода должна измениться, чтобы здоровье мопсов улучшилось за счет «новой формы тела».

В рамках работы ученые сравнили ветеринарные записи о 4 308 мопсах с 21 835 данными других пород. Было обнаружено, что мопсы примерно в 1,9 раза чаще страдают от одного или нескольких заболеваний по сравнению с другими собаками, что указывает на плохое общее состояние здоровья среди представителей породы.

Из 40 наиболее распространенных расстройств, поражающих всех собак, мопсы имели более высокий риск развития 23 из них (57,5%). Более низкий риск был замечен лишь среди семи заболеваний из 40 (17,5%).

У мопсов был самый высокий риск развития синдрома брахицефальной обструкции дыхательных путей (BAOS), причем вероятность этого заболевания у этой породы была почти в 54 раза выше, чем у других собак. BAOS — это целый ряд респираторных проблем, с которыми сталкиваются брахицефальные породы собак с короткими носами и сплющенной мордочкой. Мопсы также подвержены повышенному риску сужения ноздрей, инфекций кожных складок и ожирения.

Эксперты заявили, что это приводит к «серьезным последствиям для благосостояния пострадавших собак, включая сокращение продолжительности жизни, снижение качества жизни и повышенный риск развития остеоартрита, сахарного диабета и неоплазии».

Ученые и ветеринары считают, что настало время, когда люди должны сосредоточиться на здоровье собаки, а не на прихотях владельцев. Например, Норвегия уже запретила разведение плоскомордых собак ранее в этом году.