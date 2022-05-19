Как пропагандисты «сели в лужу» с рассказами про инфляцию на Западе 1 19.05.2022, 14:08

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Кажется, лукашенковские СМИ забыли о росте цен в Беларуси.

Белорусские государственные медиа озаботились инфляцией в европейских странах. Практически каждый день там появляется информация о рекордном росте цен в этом регионе. Но в то же время о белорусской инфляции пишут минимально, а в телеграм-каналах госСМИ о ней как будто забыли. А те немногие сообщения о ценах в Беларуси, которые все же появляются в этих изданиях, не всегда отражают реальную картину дел. Смотрите сами, пишет zerkalo.io.

Что в госмедиа говорят об инфляции в других странах

Журналисты посмотрели телеграм-каналы «Агентства телевизионных новостей» и «Белты». С начала месяца в первом из них о проблемах с ценами в странах Европы и Америки писали более 10 раз, второе медиа напоминало об этой проблеме в тех же регионах более 30 раз.

Например, в «АТН» озабочены тем, что годовая инфляция в Великобритании в апреле достигла 40-летнего максимума — 9%. О рекорде за такой же период там писали относительно Кипра, где она превысила 8,5%. Также сообщали о том, что в Эстонии в апреле этот показатель был 19%, в Литве — 16,6%, а в Латвии — 13,2%.

В Дании потребительские цены, по информации телеграм-канала, выросли на 5,4%. В Австрии, по их же данным, инфляция была самой высокой с октября 1981 года — 7,2%.

«Белта» больше всего озабочена ростом цен в Польше. В этой стране, пишет информагентство, потребительские цены выросли на 12,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В издании сообщали о рекордной инфляции за 30 лет в Швеции (6,4%) и за 28 лет в Греции (10,2%).

«Инфляция во Франции в апреле приблизилась к показателям середины 1980-х годов. Новый всплеск инфляции стал результатом ускорения роста цен на услуги (+3%), продовольствие (+3,8%)», — пишут авторы информагентства. А в Германии цены на продукты в среднем выросли на 8,6%.

Как обстоят дела с ценами в мире

В целом нельзя сказать, что эти госиздания искажают данные об инфляции в западных странах.

Цены действительно растут во всем мире и порой бьют многолетние рекорды. Ускорение цен началось еще в прошлом году, когда экономики стран стали восстанавливаться после пандемии: люди начали больше тратить, в том числе те средства, которые власти пускали в экономику для поддержания населения и бизнеса во время локдаунов, а компании вернулись к активности. Но главная причина серьезного роста цен в этом году — это военная агрессия России против Украины.

Во-первых, эти страны играют важную роль в обеспечении продовольствием мирового сообщества. А из-за войны и санкций появились не только проблемы с поставками, но есть вопросы об уровне будущего урожая, например, пшеницы или подсолнечника. В результате цены на продовольствие в других странах увеличиваются. Во-вторых, в результате санкций, закрытия границ и ухода бизнеса из стран-агрессоров усложняются, а значит и дорожает логистика. Это тоже сказывается на конечной цене, которую люди видят в магазинах. Здесь же можно вспомнить про подорожавшие энергоносители, что тоже сказывается на стоимости товаров.

Что не договаривают государственные медиа и чиновники

Как видно, государственные СМИ часто стали говорить о рекордной инфляции в других странах, порой выделяя, что Беларусь на этом фоне выглядит не так плохо. Например, о рекордном росте цен в Европе в прошлом месяце вспоминал премьер-министр Роман Головченко, подчеркнув, что «на этом фоне мы выглядим весьма прилично».

Это правда, рост цен в Беларуси в этом году не установил 40-летнего рекорда, впрочем, как и более короткого, например, десятилетнего. Но причина тому не столько уровень инфляции сейчас, сколько два сильнейших скачка по этому показателю в прошлом, превысить которые было бы сложно и, главное, крайне болезненно. В 2011 году, например, инфляция в Беларуси составила 108,7%, а в 2000-м — 107,5%. Вот на их фоне нынешний индекс потребительских цен в 16,8% действительно выглядит «весьма прилично».

Если посмотреть на статистику, то в 2017—2019 годах в Беларуси была самая низкая инфляция за все время. Но это было, скорее, исключение из правила, обычно она была двузначной. Именно поэтому побить рекорд по уровню инфляции за 10, 20 или 30 лет в нашей стране было бы сложно. Но, как показывает практика тех же 2000 и 2011 годов, это не из области невозможного.

11 мая «Белта» в Telegram сообщила, что в апреле инфляция составила 1,6%. При этом информагентство не уточняет в посте, что это месячная инфляция. То есть на столько цены выросли в апреле по сравнению с мартом. А годовая инфляция, по которой можно сравнивать Беларусь с другими странами, ситуацией в которых озаботилась пропаганда, куда более высокая. По данным Белстата, по итогам апреля она составила 16,8%.

Этот показатель с тех пор в своем телеграм-канале информагентство не публиковало. На сайте в тот день новость тоже оставили без его указания. Только через несколько дней о нем упомянули в контексте комментария МАРТ о росте цен.

Если сравнить годовую инфляцию в Беларуси с теми странами, о росте цен в которых писали в госСМИ, то наша страна выглядит не очень привлекательно.

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