В Беларуси запретили продавать польские капсулы для стирки 1 19.05.2022, 17:25

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В «черный список» включили моющее средство торговой марки Purox.

В «черный список» включили моющее средство торговой марки Purox, сообщает сайт intex-press.by.

Реестр опасной продукции пополнили капсулы для стирки белых и цветных тканей PUROX UNIVERSAL от польского производителя CLOVIN S.A.

Специалисты Госстандарта считают, что производитель моющего средства вводит покупателя в заблуждение, когда пишет на упаковке «для стирки изделий в автоматических стиральных машинах». На самом деле, сообщает Госстандарт, пенообразующая способность указанных капсул значительно превышает допустимые нормы и их применение может негативно отразиться на стиральных машинах с фронтальной загрузкой.

С 27 апреля капсулы для стирки белых и цветных тканей PUROX UNIVERSAL официально запрещены к продаже в Беларуси.

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