В Беларуси запретили продавать польские капсулы для стирки

В Беларуси запретили продавать польские капсулы для стирки1
- 19.05.2022, 17:25
- 1,984
В «черный список» включили моющее средство торговой марки Purox.
В «черный список» включили моющее средство торговой марки Purox, сообщает сайт intex-press.by.
Реестр опасной продукции пополнили капсулы для стирки белых и цветных тканей PUROX UNIVERSAL от польского производителя CLOVIN S.A.
Специалисты Госстандарта считают, что производитель моющего средства вводит покупателя в заблуждение, когда пишет на упаковке «для стирки изделий в автоматических стиральных машинах». На самом деле, сообщает Госстандарт, пенообразующая способность указанных капсул значительно превышает допустимые нормы и их применение может негативно отразиться на стиральных машинах с фронтальной загрузкой.
С 27 апреля капсулы для стирки белых и цветных тканей PUROX UNIVERSAL официально запрещены к продаже в Беларуси.