На Киевщине сбили российский беспилотник

На Киевщине сбили российский беспилотник2
- 19.05.2022, 20:42
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Россия потеряла очередной «Орлан-10».
Возле Гостомеля в Киевской области сбили российский беспилотник.
Об этом сообщает 72 отдельная механизированная бригада (ОМБр) им. Черных Запорожцев ВСУ.
"На севере Киева до сих пор летают российские беспилотники: один сбили сегодня возле Гостомеля. Это был российский БПЛА "Орлан-10", 2022 года выпуска", - отмечается в сообщении.
По информации военных, это уже второй беспилотник такого класса, который "посадили" возле Бучи.
"Первый "Орлан" был захвачен 5-го мая. Его уже передали соответствующим органам. Оба беспилотника не получили значительных повреждений, поэтому стали очень полезными", - добавили в ОМБр.