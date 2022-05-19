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Байден объявил о новом пакете помощи Украине

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  • 19.05.2022, 21:43
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Байден объявил о новом пакете помощи Украине
Джо Байден
фото: angela weiss/afp

Артиллерия, радары и техника.

Соединенные Штаты Америки отправят в Украину дополнительный пакет военной помощи, который поможет украинским военным на поле боя. Соответствующее решение принял сегодня президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден подчеркнул, что США уже оказали Украине историческую помощь в области безопасности, но его администрация продолжит ускорять доставку дополнительного оружия и оборудования украинской армии.

"И сегодня я объявляю еще один пакет помощи в безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, которую они уже так эффективно используют на поле боя. Эти вооружения и оборудование пойдут непосредственно на передовую", - заявил президент США.

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