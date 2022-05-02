Польскую границу опять штурмовали нелегалы с территории Беларуси

Польскую границу опять штурмовали нелегалы с территории Беларуси4
- 2.05.2022, 13:00
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В пограничные патрули бросали камни и петарды.
Польскую границу за 1 мая пытался нарушить 71 мигрант. Попытки совершались со стороны Беларуси, сообщает Пограничная охрана Польши. Среди нарушителей называют граждан Сомали и Индии.
На участке пограничной заставы в Бяловеже пытались прорваться две группы мигрантов. Утром границу штурмовали 30 человек, а ночью — 18. Польская сторона заявляет, что в пограничные патрули бросали камни, петарды, их пытались ослепить лазерными указками.