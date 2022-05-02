закрыть
2 мая 2022, понедельник, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польскую границу опять штурмовали нелегалы с территории Беларуси

4
  • 2.05.2022, 13:00
  • 2,732
Польскую границу опять штурмовали нелегалы с территории Беларуси

В пограничные патрули бросали камни и петарды.

Польскую границу за 1 мая пытался нарушить 71 мигрант. Попытки совершались со стороны Беларуси, сообщает Пограничная охрана Польши. Среди нарушителей называют граждан Сомали и Индии.

На участке пограничной заставы в Бяловеже пытались прорваться две группы мигрантов. Утром границу штурмовали 30 человек, а ночью — 18. Польская сторона заявляет, что в пограничные патрули бросали камни, петарды, их пытались ослепить лазерными указками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников