В Орше задержали владельца копи-центра за желто-голубые значки 2 2.05.2022, 13:26

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иллюстрационное фото

Дениса Симановича арестовали на 10 суток.

В Орше задержали владельца местного копи-центра — за желто-голубые значки, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В прошлом месяце к жителю Орши Денису Симановичу в копи-центр пришли сотрудники ГУБОПиК. Их внимание привлекли несколько значков с изображением желтого поля и голубого неба. Такие сувениры Денис успел также подарить некоторым своим знакомым. Симановича допросили и отпустили домой.

А 29 апреля мужчину снова пригласили на «беседу», откуда он уже не вышел. Денис успел позвонить близким и сообщил, что его арестовали на 10 суток — якобы за пикетирование.

В то же время в копи-центр продолжают заглядывать сотрудники ГУБОПиК: их интересует, какая продукция так производится и что именно продают людям.

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