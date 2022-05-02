В Орше задержали владельца копи-центра за желто-голубые значки

В Орше задержали владельца копи-центра за желто-голубые значки2
- 2.05.2022, 13:26
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Дениса Симановича арестовали на 10 суток.
В Орше задержали владельца местного копи-центра — за желто-голубые значки, сообщает правозащитный центр «Вясна».
В прошлом месяце к жителю Орши Денису Симановичу в копи-центр пришли сотрудники ГУБОПиК. Их внимание привлекли несколько значков с изображением желтого поля и голубого неба. Такие сувениры Денис успел также подарить некоторым своим знакомым. Симановича допросили и отпустили домой.
А 29 апреля мужчину снова пригласили на «беседу», откуда он уже не вышел. Денис успел позвонить близким и сообщил, что его арестовали на 10 суток — якобы за пикетирование.
В то же время в копи-центр продолжают заглядывать сотрудники ГУБОПиК: их интересует, какая продукция так производится и что именно продают людям.