На свободу вышел политзаключенный Иван Богдевич

На свободу вышел политзаключенный Иван Богдевич2
- 2.05.2022, 22:15
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Он отбыл срок за протесты.
На свободу вышел политзаключённый Иван Богдевич. За участие в протестах в Минске он был осужден на два года колонии общего режима (статья — "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). За решёткой Богдевич был с октября 2020 года. Суд прошёл в июне 2021-го.
12 мая Ивану Богдевичу исполнится 28 лет. У него трое детей. До заключения он занимался ремонтом автомобилей, участвовал в работе "Ангела".