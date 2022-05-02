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На свободу вышел политзаключенный Иван Богдевич

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  • 2.05.2022, 22:15
  • 3,090
На свободу вышел политзаключенный Иван Богдевич

Он отбыл срок за протесты.

На свободу вышел политзаключённый Иван Богдевич. За участие в протестах в Минске он был осужден на два года колонии общего режима (статья — "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). За решёткой Богдевич был с октября 2020 года. Суд прошёл в июне 2021-го.

12 мая Ивану Богдевичу исполнится 28 лет. У него трое детей. До заключения он занимался ремонтом автомобилей, участвовал в работе "Ангела".

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