Финляндия планирует на границе с РФ построить «более эффективный забор» 4 2.05.2022, 22:40

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Страна имеет 1343 км общей границы с РФ.

Финлядия хочет построить на критически важных участках границы с Россией новый, более эффективный забор. Об этом заявил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен, сообщает телеканал MTV.

Отмечается, что на данный момент с Россией Финляндию разделяет "тонкое ржавое ограждение из колючей проволоки".

По словам Турунена, оценка будущих строительных работ на данный момент продолжается "на бумаге". Командующий пограничной охраной подчеркнул, что строительство ограждения на границе с Россией требует принятия решений на самом высоком государственном уровне.

Он сообщил, что строительство будет проходить на "наиболее опасных и критических участках". По словам Турунена, наиболее опасными являются пункты пропуска и территории вокруг них.

Он добавил, что вблизи границы с Россией есть и другие зоны риска, но более подробной информации о них не предоставил, сообщает МТV.

Турунен также не сообщил, какой длины забор планирует строить Финляндия и какая длина критических участков.

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