Новый замысел Путина 6 Андрей Пионтковский, «Новое время»

21.05.2022, 8:21

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Зачем Кремль активизировал свою агентуру?

События вокруг Украины развиваются по нарастающей. По той траектории, которая была задана историческим ответом министра обороны США Ллойда Остина на вопрос о цели Соединенных Штатов в этой войне. Как вы помните, он ответил: «Цель войны для США — победа Украины. Восстановление ее территориальной целостности, и чтобы Россия в результате войны ослабла до такой степени, чтобы не смогла повторять подобные агрессии». И через несколько дней на не менее исторической встрече, я бы сказал, военном совете в Рамштайне 43-х наиболее промышленных государств мира, он обещал, что они перевернут небо и землю для того, чтобы обеспечить победу Украины. Это четкая позиция и она материализуется принятием закона о ленд-лизе, дополнительным военным финансированием Украины, и, самое главное, поставками современных образцов оружия, которые позволят ВСУ перейти в контрнаступление.

Москва понимает работающую против нее тенденцию и предпринимает сейчас беспрецедентные усилия, мобилизуя всю свою агентуру, уже засвечивая таких высоких агентов, которых они пытались все время сохранить. Разворачивает кампанию под лозунгом Don’t humiliate Russia — не унижайте Россию.

Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения — заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок — это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция — она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.

Разумеется, об этом не может быть и речи. И реакция украинской стороны вот на эту развернувшуюся на Западе кампанию — «Не унижайте Россию» — довольно резкая, и президента, и министра иностранных дел. Оба они заявили, что целью войны является полное восстановление территориальной целостности Украины, изгнание оккупантов со всех территорий, занятых ими с 20 февраля 2014 года. А вот 18 мая еще более жесткое заявление прозвучало из уст руководителя переговорной группы Михаила Подоляка. Он сказал, что в Кремле, видимо, не понимают, что Россия уже стала государством-изгоем, и любые переговоры с ней сейчас беспредметные.

Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между — с одной стороны — главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны — помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать — это им не удастся.

Андрей Пионтковский, «Новое время»

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