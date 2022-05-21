Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского реорганизовали в полк 4 21.05.2022, 13:33

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Новое формирование белорусов увеличилось за счет еще двух батальонов.

Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского, который входит в Вооруженные силы Украины, реорганизовали в полк. В этот полк войдут два батальона.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

"Учитывая масштаб задач, стоящих перед белорусскими воинами, переходим к следующему этапу развития национальной воинской части. Объявлено о создании Белорусского полка имени Кастуся Калиновского, в который войдут батальон "Литвин" и батальон "Волат", - говорится в сообщении.