В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона10
- 23.05.2022, 14:55
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Рядом с капустой продается и свекла из Крыма.
В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона и свеклу из аннексированного Крыма, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом»
За 3 белорусских рубля на центральном рынке продаётся капуста с припиской на табличке «Херсон». Этот областной город Украины оккупирован сейчас россиянами.
А рядом с херсонской капустой продаётся и свекла из Крыма, аннексированного Россией украинского полуострова, по 4.50 рубля.
А вы встречаете на своих рынках продукты из оккупированных городов Украины?