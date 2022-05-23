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В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона

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  • 23.05.2022, 14:55
  • 6,328
В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона

Рядом с капустой продается и свекла из Крыма.

В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона и свеклу из аннексированного Крыма, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом»

За 3 белорусских рубля на центральном рынке продаётся капуста с припиской на табличке «Херсон». Этот областной город Украины оккупирован сейчас россиянами.

А рядом с херсонской капустой продаётся и свекла из Крыма, аннексированного Россией украинского полуострова, по 4.50 рубля.

А вы встречаете на своих рынках продукты из оккупированных городов Украины?

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