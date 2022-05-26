На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников

26.05.2022, 15:20

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фото: ТАСС

Да и работать на предприятии скоро будет некому.

Последние месяцы ОАО «Гродно Азот» работает вполсилы исключительно на внутренний рынок. Но вместо того, чтобы искать способы для дальнейшей работы, руководство предприятия продолжает кошмарить трудовой коллектив завода.

В конце апреля и начале мая лукашисты начали уничтожать независимые профсоюзы, в том числе и на гродненском предприятии. Были задержаны десятки человек. В итоге 11 мая первичную организацию Независимого профсоюза на «Гродно Азоте» закрыли по решению Гродненского областного суда.

Но недолго гендиректор предприятия Ляшенко радовался упразднению своего главного оппонента. В субботу, 14 мая, в заводоуправлении предприятия прошли обыски и задержание за получение взятки начальника сектора вспомогательных материалов и средств защиты Дениса Владимировича Гричика. Ожидалось, что расследование продолжится и выйдут на все коррупционные схемы, которые действуют на предприятии, поскольку Гричик явно не ключевая фигура этого дела. Но этого не случилось. Скорее всего, Ляшенко, спасая свою шкуру, продал «пешку».

Пытаясь уничтожить независимые организации рабочих на предприятиях, лукашисты пытаются оставить рабочих без права на защиту. Как известно, первички Независимого профсоюза подвергаются репрессиями практически на каждом заводе в Беларуси. Именно поэтому необходимо добиваться и требовать санкций от Международной организации труда в целях избежания полного всевластия и самодурства работодателей.

Независимые организации на предприятии необходимы как контролирующий орган, с рабочими в управлении, которые должны, в первую очередь, защищать свое основополагающее право на забастовку. Несмотря на то, что страйк является крайней мерой, даже угроза его проведения может решать трудовые споры методом переговоров сторон. Это балансирует и разделяет власть работников с руководством. В особенности, когда дело касается зарплаты и охраны труда. На «Гродно Азот» уже два года нарушаются права рабочих, и с каждым днем ситуация только усугубляется.

Помимо того, что сотрудники предприятия получают мизерные зарплаты, постепенно их лишают и привилегий, которые оставались даже в трудные времена долгие годы. В преддверии главного праздника Дня химика, который проводится в последние выходные мая, рабочим традиционно в аванс включали премию, в качестве подарка, но никто в авансе ее не обнаружил. Мало того, даже слухов не было, когда и в каких размерах она будет. Зато 19 мая со стороны руководства вышло официальное предложение: для полного контроля над рабочими закупить видеорегистраторы. Более того, после закупки изменить должностные инструкции в соответствии с изменениями.

Однажды бестолковый менеджмент приведет предприятие к полному краху. В Беларуси большое количество примеров успешных заводов, которые уничтожили не санкции, а бездарные руководители. Руководство не заботят не дальнейшие перспективы, не будущий сбыт продукции, ни тем более зарплата рабочих предприятия.

Такое отношение, безусловно, должно вызвать негодование рабочих. Как минимум, нарастание «итальянских» забастовок. Завод лишается лучших специалистов, массовые увольнения продолжаются, работать скоро будет некому.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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