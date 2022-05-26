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Стала известна личность полковника авиации из Беларуси, которого сбили на востоке Украины

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  • 26.05.2022, 13:35
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Стала известна личность полковника авиации из Беларуси, которого сбили на востоке Украины

Житель Лиды был сбит из «Стингера» вместе с российским генералом.

Погибшим летчиком, принявшим участие в захватнической войне России, оказался 67-летний отставник из Лиды, летать он учился в Чернигове, сообщает «Флагшток».

Впервые информация о гибели летчика из Беларуси появилась в Телеграм-канале «Посмотри брехня» 18 мая:

«Сообщают, что вчера в Лиде прошли похороны полковника авиации РБ на пенсии. По неподтвержденным данным, его сбили на днях на Донбассе, где он был пилотом истребителя ВКС РФ».

Вчера информацию о гибели летчика подтвердил украинский военный блогер Анатолий Штефан. В своем канале, который сейчас специализируется на фиксации военных потерь России в Украине, он предоставил фрагмент переписки на форуме российских летчиков. Из переписки и данных со страницы в одной из соцсетей можно реконструировать биографию и обстоятельства гибели пилота.

Погибшим летчиком оказался Николай Марков 1955 года рождения — уроженец Новгородской области РФ, выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков 1976 года выпуска. Служил в ВВС СССР в Казахстане, Восточной Германии, в белорусских Поставах и Лиде, где был штурманом полка. Работал в Африке. По информации, которую Марков опубликовал на своей странице в соцсети «Мой Мир», родным городом он указал Лиду. А в одной из африканских стран он обзавелся домом и второй семьей.

Как 67-летний военный пенсионер попал на украинский фронт? Российские авиаторы объясняют это нехваткой летчиков в российских ВКС и сообщают, что летал Марков «от какой-то ЧВК» (частной военной компании).

Информация о гибели летчика появилась 12 мая. Штурмовик Су-25 был сбит на высоте 1 500 метров предположительно из советского зенитно-ракетного комплекса С-125 над городом Попасная (Луганская область, Украина). Во время парного вылета Марков был ведомым, ведущим-командиром называется «отставной генерал» 63-летний Канамат Боташев, который погиб там же над Попасной спустя 10 дней — 22 мая от попадания «Стингера».

Похоронили Маркова 17 мая на Новом кладбище города Лида. ГосСМИ о произошедшем не сообщили.

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