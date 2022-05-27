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На окраинах Северодонецка идут тяжелые бои

  • 27.05.2022, 7:33
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На окраинах Северодонецка идут тяжелые бои

В город зашла вражеская ДРГ.

Войска РФ пытаются прорвать украинскую оборону вблизи города Северодонецка Луганской области. Сейчас ведутся тяжелые бои в его окрестностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Российские оккупанты также наступают в Боровском.

Он также рассказал, что ВСУ продолжают держать оборону в районе Золотого и Екатериновки. В Тошковке украинским защитникам удалось отодвинуть вражескую армию и закрепить позиции.

"Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно", - подчеркнул глава ОВА.

В то же время, по его словам, возможность поставок гуманитарных грузов и проведения эвакуации сохраняется.

В свою очередь глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк в эфире телемарафона сообщил, что в отель "Мир" вошла вражеская ДРГ.

12 человек удалось вывезти в Лисичанск. Сейчас эвакуация происходит малыми группами.

60% жилого фонда Северодонецка разрушено, 85-90% строений города повреждены и будут нуждаться в капитальном восстановлении.

В городе не менее полутора тысяч погибших и погребенных, около 12-13 тысяч человек остаются в Северодонецке.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска смогли захватить село Медная Руда Донецкой области. Продолжаются попытки наступления на Бахмутском направлении.

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