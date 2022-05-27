Экс-министр обороны Польши: Для нас крайне важно, чтобы Беларусь стала свободной 1 27.05.2022, 7:50

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Ромуальд Шереметьев

Фото: charter97.org

У белорусов, украинцев, поляков и балтов снова появился исторический шанс.

Экс-министр обороны Польши, депутат Сейма третьего созыва, профессор Академии национальной обороны Ромуальд Шереметьев в интервью сайту Charter97.org поделился своим видением ситуации на фронтах войны в Украине, а также выразил мнение, что союз стран Центральной и Восточной Европы станет гарантом безопасности в регионе:

— Перед украинской армией стоит очень сложная задача, потому что русские имеют преимущество, если речь идет о количестве техники и потенциале. К счастью, Россия не очень умело им распоряжается, но Украина находится в худшем положении, потому что это страна меньшего размера и у нее меньшая армия.

Сопротивление, которое оказывает Украина, будет зависеть от того, поставит ли Запад соответствующее вооружение. Президент Зеленский уже давно отмечал, что одних оборонительных вооружений (легких противотанковых и зенитных ракетных установок) недостаточно — нужна тяжелая техника: танки, артиллерия, самолеты.

В противном случае украинцам будет сложно вытеснить российскую армию с территории Украины. Украинская армия должна иметь наступательные возможности, а не только оборонительные. Дела у украинцев идут довольно хорошо, но это не решает проблему, если речь идет о победе в войне.

— Если война затянется на много месяцев, хватит ли у Запада политической воли, чтобы сохранить единство и темп в поддержке ВСУ?

— Я думаю, у Польши такая воля будет точно. Думаю, у США также, потому что заявления американского президента достаточно однозначны, а военная помощь, которую США оказывают украинской армии, заметна. Несомненно, в эту антипутинскую коалицию входит Великобритания. Таким образом, этих трех стран (Польши, Великобритании, США), мне кажется, хватит, чтобы поддержка Украины была достаточной. Нам осталось уговорить некоторые европейские страны, страны НАТО. Президент Польши, премьер-министр, министры делают все возможное, чтобы Украина такую помощь получила.

Я оптимист, с оптимизмом смотрю в будущее, прежде всего потому, что различные санкции должны оказать негативное влияние на экономику и возможности России. Не все с этим гладко, однако санкции все же вводятся. Если появляются сообщения, о том, что русским пришлось прекратить, например, производство танков, потому что нет необходимых компонентов, которые до сих пор они получали от Запада, в основном из Германии и Франции, то это означает, как мне кажется, что чем дальше, тем хуже и труднее будет России. Вопрос в том, как долго Россия продержится в такой ситуации, потому что тот образ, который распространяет российская пропаганда о том, что Россия воюет с целым Западом, не только глуп, но и, я бы сказал, самоубийственен.

— После провала блицкрига, какие планы у Путина в Украине?

— Неизвестно, что происходит с самим Путиным и что у него в голове. Я писал о том, почему у России в самом начале был провал, несмотря на то, что все так называемые эксперты говорили, что у Украины нет шансов. Считаю, что Путин не предполагал, что украинцы будут так эффективно сопротивляться. Он думал, что достаточно будет устроить демонстрацию силы (отправить танки в разные уголки Украины), а украинцы сдадутся и капитулируют. Видимо, русские запомнили 2014 год, когда они легко захватили Крым, потому что у украинской армии тогда не было даже приказов, было неизвестно, как она должна себя вести, а украинские командиры, как, например, командующий украинским флотом, переходили на сторону врага (2 марта 2014 года командующий ВМС Украины Денис Березовский перешел на сторону российских оккупантов — прим.).

Таким образом, думаю, идея была в том, чтобы устроить масштабную демонстрацию силы, показывающую мощь России, а также сместить правительство и президента Зеленского. Напомню, русские не воспринимали президента Зеленского всерьез: над ним смеялись как над актером и комиком.

Оказалось, что президент Украины — твердый, мужественный человек и хорошо справляется, а с учетом обстоятельств — даже очень хорошо.

Путину казалось, что он легко добьется больших успехов, а если Кремль чего-то и опасался, то это реакции Запада. Даже президент Байден говорил, что российская агрессия встретит сильный ответ, но если это будет незначительная атака, то можно найти какой-то modus vivendi (согласие, дословно лат. «уклад жизни» — прим.).

Думаю, именно этот modus vivendi очень хотели бы найти немецкие и французские политики: вынудить Украину пойти на уступки, чтобы Путин смог выйти из этого конфликта сохранив лицо, как я понимаю, забрав какую-то часть территории Украины. Но на стороне Киева Вашингтон, Лондон и Варшава (а это очень важно с точки зрения поддержки — у нас общая граница, то есть мы имеем возможность оказывать этой стране с нашей территории различные виды гуманитарной и военной помощи). Все это, мне кажется, очень плохо для политики Кремля.

Вопрос в том, как долго россияне выдержат политику такого типа, которую проводит Путин.

— В 1920 году Польша под руководством Юзефа Пилсудского разгромила и изгнала русских захватчиков, а также сохранила независимость страны. Смогут ли украинцы через 100 лет создать свой ремейк «Чуда на Вислe»?

— От всей души желаю украинцам, чтобы у них это получилось. Верю, что они выиграют эту войну с русскими захватчиками. И думаю, они на самом деле сохранят свою независимость и будут также, как и другие народы, в Европе. А еще белорусов не хватает.

— В одном из интервью вы говорили о том, что нужно добиться демилитаризации Калининградской области РФ. Как вы себе это представляете?

— Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО (а они подали заявку на этот статус), то Балтийское море станет эдаким внутренним морем Альянса. И тогда мы увидим, сможет ли существовать в этом регионе, где есть страны НАТО, такая бомба замедленного действия, как Калининград. Думаю, при условии, что в России будет трудная ситуация, может быть, власти Путина придет конец, русские, возможно, захотят как-то выйти из этой ситуации. И тогда наша сторона, Европа, сможет добиваться демилитаризации Калининграда.

Пусть это будет территория, жители которой смогут нормально путешествовать по Европе, работать. Пусть она развивается, пусть порт функционирует в качестве пункта торговли (он должен быть включен в общую систему, если речь идет о путях коммуникации), но не надо, чтобы это была бомба, которая может взорваться в любой момент.

В рамках этой демилитаризации мне также видится необходимость восстановить прежнее название: Кенигсберг. Калинин был преступником, подписавшим решение об убийстве польских офицеров. Чтобы настоящий военный преступник был патроном большого европейского города — другого такого примера в Европе нет. Для нас, для поляков, но также и для наших соседей, белорусов и украинцев, с преступлениями, совершенными СССР, Сталиным, смириться невозможно.

— А вступят ли Финляндия и Швеция в НАТО? Ведь Турция выступает против их членства в Альянсе.

— Вступят. Я знаком с турками и их манерой поведения. Они всегда протестуют и говорят «нет», чтобы получить что-то взамен на тех натовских встречах, когда возникает трудный вопрос. И обычно бывает так, что Турция чего-то там не хочет, а потом оказывается, что она соглашается.

Есть такое мнение, что все дело в том, чтобы американцы восстановили им право на покупку суперсовременных самолетов F-35. Этот право было отменено США после того, как Турция купила у россиян зенитные комплексы С-300, а американцы тогда немного расстроились по этому поводу.

Но все это меняется. Турция также понимает, что она приобретает выгоду находясь в НАТО, а не выходя из него. Она осознает также, что если речь идет о бассейне Черного моря, то интересы Турции и России расходятся. Неслучайно Эрдоган посетил с визитом Киев и заявил, что Турция исходит из территориальной целостности Украины.

Убежден, что Швеция и Финляндия будут в НАТО. С точки зрения безопасности нашего европейского региона, это имеет первостепенное и колоссальное значение.

— Как должен реагировать Запад на действия режима Лукашенко, который является соагрессором в войне в Украине?

— Необходимо относиться к нему также, как к Путину. Другого пути нет, на мой взгляд.

Польша очень поддерживает белорусов и их стремление быть суверенным, независимым государством, быть среди государств свободной Европы как равноправный партнер.

Для нас крайне важно, чтобы это произошло, потому что тогда у нас будут хорошие соседи, а мы сможем развивать то сотрудничество, как у нас получалось делать в прошлом. Теперь мы видим, что у поляков, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев и украинцев снова есть исторический шанс объединить свои силы в такой союз, который будет гарантировать безопасность для всех нас, и нам не придется бояться, что Россия снова начнет вторжение.

— Президент Польши Анджей Дуда в Киеве заявил о готовности заключить новый договор о дружбе с Украиной. Это похоже на начало построения Межморья?

— Я думаю, что да, что это поэтапное видение намерения построить Межморье как такое геополитическое образование, которое будет оказывать влияние на происходящее в Европе и будет гарантировать всем нам безопасность, сохраняя, разумеется, суверенитет наших государств, наши народы, наших различия, но в то же время во всем этом должен быть некий совместный интерес для всей Европы.

Американский историк Тимоти Снайдер в своей книге «Кровавые земли» показывает территории, где Гитлер и Сталин в ХХ веке убивали людей. Если посмотреть на карту этих территорий, где происходили все эти убийства получается, что это карта бывшей Речи Посполитой, один в один. Сталин и Гитлер убивали народы Речи Посполитой, того государственного образования, которое нам (полякам, литвинам, русинам) когда-то удалось построить, что очень досаждало Москве, и, как потом оказалось, немцам. Сейчас хорошо видно, как именно Германия отвечает на призывы о помощи для Украины.

Наше сотрудничество (стран Центральной и Восточной Европы) является необходимостью, если мы хотим сохранить возможности нашего экономического развития, повышения уровня жизни, а также нашей общей безопасности. На мой взгляд, извлекая уроки из прошлого опыта, мы можем сделать это лучше и быстрее. И те рамки, в которых прямо сейчас формируется единство между Польшей и Украиной, послужат этой цели.

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