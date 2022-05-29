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Слепому от рождения россиянину с ДЦП прислали повестку в военкомат

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  • 29.05.2022, 13:07
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Слепому от рождения россиянину с ДЦП прислали повестку в военкомат

Мужчину с инвалидностью признали «уклонистом».

28-летнему Сергею Ситдикову из Татарстана (РФ) прислали повестку от военкомата, несмотря на инвалидность и ДЦП.

Об этом рассказывает "Комсомольская правда".

Ситдиков слеп от рождения и передвигается в инвалидной коляске, поэтому повестка его крайне удивила. Еще больше его удивило то, что в военкомате его считают уклонистом, поскольку якобы присылали повестки и раньше.

"При этом неожиданно выяснилось, что папка с моим личным делом пропала, а когда ее нашли, она была пустой — все документы и медицинское заключение исчезли. Как такое могло произойти?" - удивляется россиянин.

В ситуации разбирается местное отделение сообщества слепых.

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