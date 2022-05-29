«В Бурятии пацанов из Украины хоронят каждый день» 24 29.05.2022, 13:25

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Россиянки агитируют мужей-оккупантов увольняться и бежать с фронта.

Россиянки активно агитируют своих мужей писать рапорты на увольнение из армии и возвращаться домой.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, опубликованное украинской разведкой.

Во время разговора российского оккупанта с родными, его жена агитирует его писать рапорт на увольнение из армии. Женщина также утверждает, что судебное преследование, которым пугает военных российское командование не имеет законных оснований.

Мама оккупанта, которая присоединяется к разговору, сетует на ложную информацию относительно потерь, какую подают российские СМИ: "США – 21 тысяча россиян погибло, Украина ставит 24. А наши – 1200, представь? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, ж…а".

Кроме того, мать оккупанта жалуется, что "спецоперация" неизвестно на сколько растянется, а отстраивать Украину все же придется за счет россиян. Несмотря на войну, роспропаганда "кормит" россиян праздничными концертами.

"Улан-Удэ 99 лет - огромный концерт! П…й, что в Бурятии ежедневно хоронят пацанов из Украины. Должны быть в трауре ... детей патриотизму бросились учить ... сколько народу, а правды ничуть нет", - заключает женщина.

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