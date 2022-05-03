Папа Римский: Патриарх Кирилл с картой в руках 20 минут оправдывал войну 3.05.2022, 13:39

3,884

Понтифик сказал главе РПЦ, что патриарх не может превращаться в путинского алтарника.

Папа Римский Франциск сообщил, что во время последнего разговора с патриархом русской православной церкви Кириллом, он с картой в руках пытался оправдать войну против Украины.

Об этом Папа Римский Франциск рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По словам понтифика, он разговаривал с Кириллом около 40 минут по видеосвязи в Zoom.

"Первые 20 минут с картой в руках он читал мне все оправдания войны. Я выслушал и сказал ему: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, а язык Иисуса. Патриарх не может превращаться в путинского алтарника", - сказал Франциск.

Папа Римский в беседе с российским патриархом отметил, что священнослужители должны искать пути мира, чтобы положить конец применению оружия.

Напомним, Франциск в интервью также заявил, что не собирается ехать в Киев, но несколько раз повторил, что готов поехать в Москву. "Я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным", - сказал Франциск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».