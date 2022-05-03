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В «Приднестровье» вновь заявляют о диверсиях

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  • 3.05.2022, 16:39
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В «Приднестровье» вновь заявляют о диверсиях

Местные СМИ утверждают, что якобы готовился взрыв телерадиоцентра.

В небе над поселком Маяк Григориопольского района этой ночью был замечен беспилотник. В 2 часа ночи с помощью грузового беспилотника с радиоуправляемой бомбой пытались совершить диверсию на телерадиоцентре. Как сообщает Первый Приднестровский телеканал, дрон со взрывчаткой был предназначен для нового взрыва на Приднестровском радиотелецентре (ПРТЦ). Детонатором должно было послужить радиоустройство, прикрепленное к дрону. Таким образом пытались взорвать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Это полностью бы вывело из строя телерадиоцентр. 

Беспилотник, как сообщают СМИ "Приднестровья", "нейтрализовали".

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