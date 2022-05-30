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Ученые нашли подтверждение невероятной теории

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  • 30.05.2022, 11:38
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Ученые нашли подтверждение невероятной теории

Она касается черных дыр.

Ученые обнаружили подтверждение тому, что после слияния черные дыры получают такой сильный толчок, который может выбросить их из родной галактики. Эти данные были получены с помощью детекторов гравитационных волн Virgo в Италии и LIGO в США, сообщает Express (перевод - «Фокус»).

Черные дыры можно обнаружить, не только наблюдая за излучением, которое выпускает вещество, поглощаемое черной дырой, но и с помощью гравитационных волн, которые уходят в космос при слиянии черных дыр. Некоторые из них кажется двигаются очень быстро. Поэтому возникла теория, которая говорит о том, что силу для своего движения черные дыры могут получать в результате слияния двух таких объектов.

Согласно этой теории, после слияния, черные дыры могут получить толчок для движения, если два объекта имеют разную массу и скорость вращения. Но до сих пор физики не имели доказательств, которые бы подтверждали эту теорию. Теория предполагает, что особенно сильные толчки происходят, когда орбитальная плоскость слияния черных дыр подвергнется прецессии — изменению положения оси вращения. Этот процесс должен оставить четкий сигнал в исходящих гравитационных волнах.

Теперь же ученые из Института гравитационной физики Макса Планка в Потсдаме, Германия, под руководством Виджая Вармы нашли подтверждение существующей теории проанализировав слияние черных дыр, которое они назвали GW200129.

Новое исследование показало, что огромная черная дыра, которая появилась в результате слияния получила огромный толчок для своего движения. Эта черная дыра с массой, которая в 60 раз больше массы Солнца, начала свое движение со скоростью примерно 5,4 млн км/час.

Эта скорость намного больше, чем скорость движения большинства галактик и почти в 3 раза выше скорости движения Млечного Пути. Это значит, что образовавшаяся в результате слияния черная дыра должна покинуть пределы ее галактики-хозяина.

По словам ученых, новые данные имеют важное значение для понимания природы сверхмассивных черных дыр, которые появляются в результате слияний черных дыр меньшего размера. Но ученые считают, что события слияния черных дыр, которые заканчиваются огромным толчком для движения новой черной дыры в межгалактическую пустоту не являются слишком частым явлением.

"Это исследование показывает, как можно использовать сигналы гравитационных волн для изучения неожиданных космических событий. Раньше считалось, что современные детекторы не справятся с такой работой, но они могут это сделать", — говорит Сол Теукольски из Корнеллского университета.

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