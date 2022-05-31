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Белорусская корпорация, которую возглавляет племянник беглого Бакиева, на грани банкротства?

  • 31.05.2022, 17:32
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Белорусская корпорация, которую возглавляет племянник беглого Бакиева, на грани банкротства?

Все идет к остановке производства.

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК), как сообщает Telegram-канал The Бульба, на грани банкротства. Примечательно, что корпорацию возглавляет племянник беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Асылбек Бакиев.

«БНБК едва начало выпускать продукцию, так сразу же столкнулось с массой проблем: производственные травмы, затерявшееся оборудование, отсутствие сырья. Но и это еще не предвещало самой страшной беды: остановка производства. Но сейчас все к этому и идет.

Весь биотехнологический комплекс встал. Руководство планирует сократить 350 человек. 14 сотрудников с производства лизина уже уволены, причем без права пособия. Людей вынуждают уходить по собственному желанию. В противном случае подводят под статью.

Сегодня работает только агропромышленный комплекс. Но сотрудники получают только оклад, никаких премий, никаких выплат за переработку.

Однако административный корпус остается в полном составе. Сокращать «великих» руководителей никто не собирается. Родственнички директора все на местах.

Люди хунты в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность в непростое для Беларуси время. Никто не собирается думать о будущем БНБК, а тем более о проблемах рабочих, которых с пустыми руками выгоняют на улицы», — сообщает Telegram-канал.

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