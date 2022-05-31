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Греция поставит Украине тяжелое вооружение

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  • 31.05.2022, 18:27
  • 7,172
Греция поставит Украине тяжелое вооружение

Берлин взамен поставит Афинам современные бронетранспортеры.

Германия и Греция договорились о поставках Украине советского оружия в рамках кругового обмена. В свою очередь, Берлин обязуется поставить Афинам современные бронетранспортеры.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 31 мая, на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС, передает Reuters.

"Что мы делаем, так это поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе. Мы это делали и продолжим делать", - сказал канцлер.

По словам Шольца, ФРГ поддерживает и страны, которые, например, имеют в распоряжении оружие из запасов времен Варшавского договора.

"Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы сейчас достигли договоренности с премьером Греции. За это мы предоставим Афинам немецкие бронетранспортеры", - говорит он.

Канцлер также отметил, что обсудил подобное соглашение и с польской стороной.

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