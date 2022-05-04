Белорусские предприятия увольняют рабочих 2 4.05.2022, 11:57

5,384

Фото: bymedia

Идет интенсивный отток кадров.

Флагманы Беларуси рассказали о принятых на работу и уволенных работниках. По итогам 1 квартала зафиксирован отток кадров из валообразующих бизнесов страны, пишет сайт banki24.by.

За 3 месяца 2022 года наниматели в крупных и средних организациях уволили 143,3 тыс. человек. За этот же период количество принятых на работу составило 131,4 тыс. – таковы оперативные оценки статорганов.

Таким образом, на чистой основе кадровый отток с флагманских предприятий составил 11,9 тыс. человек. Сравните: в январе-марте 2021-го нетто-отток кадров с валообразующих компаний составил 11,8 тыс. человек (по оперативному учету).

Кроме абсолютных показателей рынка труда существуют относительные. В данную группу входит коэффициент замещения уволенных принятыми. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми в 1 квартале 2021-го был равен 91,8%, а в 1 квартале 2022-го составил 91,7%.

Справочно: коэффициент замещения показывает, сколько работников в среднем было принято на работу вместо каждых 100 уволенных. Если этот коэффициент меньше 100%, то на рынке труда происходит отток кадров, если больше 100% – приток.

Отдельно за март-2022 коэффициент замещения составил 87% (против 90,2% в марте-2021). Выходит, что в относительном выражении чистый отток кадров в 2022 году несколько усилился.

Ликвидация бизнесов и прогулы

В январе-марте 2022 года количество уволенных из-за ликвидации организации или кадровой оптимизации составило 1,1 тыс. человек. В 2021 году данная когорта уволенных была большей – 1,6 тыс. за 1 квартал.

В текущем году по сравнению с прошлым выросло число увольнений за прогулы и другие нарушения дисциплины. За 3 месяца 2021 года таких работников по флагманам насчитали 8,0 тыс. человек, а в 2022-м – 8,4 тыс.

За прогулы и иные нарушения с рабочими местами за 1 квартал 2022 года расстались около 2,2 тыс. человек в агросекторе, 2,6 тыс. – в промышленности, 0,7 тыс. – в строительстве, 1,5 тыс. – в розничной торговле.

Валовые индикаторы

За январь-март 2022 года в Минске на валовой основе уволили 38,8 тыс. человек, в Брестской области – 17,7 тыс., в Витебской – 15,7 тыс., в Гомельской – 19,2 тыс., в Гродненской – 14,6 тыс., в Минской – 22,2 тыс., в Могилевской – 15,2 тыс. (по Белстату).

По итогам 3 месяцев нигде из территорий не было притока кадров на флагманские предприятия. По Минску коэффициент замещения составил 88,3% (худший в стране), а по областям колебался от 88,9% в Гродненской до 96,5% в Минской.

В марте-2022 флагманы Минска показали коэффициент замещения на уровне 76,1% (худший в стране), флагманы областей – от 84,6% по Витебской до 96,8% по Гродненской.

Флагманы промышленности Беларуси за 3 месяца уволили на валовой основе 30,4 тыс. человек (коэффициент замещения 94,9%), стройсектора – 11,5 тыс. (67,7%), розничной торговли (ритейл) – 21,1 тыс. (94,7%), транспорта и логистики – 8,1 тыс. (74,2%), образования – 14,0 тыс. (97,5%), здравоохранения – 8,7 тыс. (89,2%).

Положение дел в IT-секторе

По итогам марта статистика показала заметный отток кадров у IT-флагманов. По оперативным оценкам статорганов впервые с января 2021 года зафиксирован чистый отток персонала из отрасли.

За март-2022 количество уволенных работников составило 2,4 тыс. человек, число принятых — 1,4 тыс. Таким образом, на нетто-основе отрасль покинули около 1 тыс. работников.

Соотношение принятых и уволенных айтишников в марте-2022 составило 57,7%. Мартовская статистика охватывает компании со среднесписочным персоналом 16+ человек. Отраслевые эксперты объясняют кадровый отток в IT-секторе релокацией работников из Беларуси в другие страны.

Сравните: в марте-2021 по IT‑сектору наблюдался чистый приток кадров. За первый месяц весны флагманы отрасли уволили 1,6 тыс. человек, приняв на работу 1,3 тыс. Коэффициент замещения тогда составил солидные 124,1%.

Тем не менее, по итогам 1 квартала IT-сектор остался одним из лидеров по количеству дополнительно введенных рабочих мест. За 3 месяца 2022-го отрасль предоставила работникам 1,2 тыс. таких мест при 5,1 тыс. в целом по экономике и 2,2 тыс. по Минску.

Все флагманы обрабатывающей промышленности страны обеспечили почти столько же дополнительных мест новичкам, сколько дал IT-сектор. В целом по экономике допместа сократились к прошлому году (6,7 тыс. в 1 квартале 2021-го).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».