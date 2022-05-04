«Франсабанк» официально прекратил существовать 4.05.2022, 12:24

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«Альфа-Банк» завершил его присоединение.

«Альфа-Банк» завершил все процедуры по присоединению «Франсабанка». Национальный банк принял постановление о государственной регистрации изменений в устав «Альфа-Банка» в связи с реорганизацией.

Постановление правления Нацбанка №171 от 26 апреля также предполагает внесение в ЕГР запись о прекращении деятельности «Франсабанк» ОАО. Документ вступил в силу 4 мая, сообщила пресс-служба регулятора.

Напомним, сделка по продаже «Франсабанка» была заключена в конце прошлого года.

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