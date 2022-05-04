Бен Уоллес: Великобритания поможет Финляндии в случае нападения РФ 4 4.05.2022, 22:27

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Бен Уоллес

Даже без членства в НАТО.

Министр обороны Британии Бен Уоллес во время визита в Хельсинки заявил, что Великобритания поможет Финляндии в случае нападения России, независимо от того, является ли страна членом НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Невозможно, чтобы Британия не поддержала Финляндию или Швецию, если они когда-либо подвергнуться нападению, независимо от какого-либо большого официального соглашения. Мы - европейские страны, которые разделяют те же ценности, которые имеют глубокие, длинные истории", - сказал он.

Премьер-министр Финляндии, Санна Марин, заявила, что в заявлении на членство в НАТО ключевой проблемой будет сохранение процесса ратификации как можно более коротким.

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