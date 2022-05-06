Возле острова Змеиный ВСУ подбили российский фрегат «Адмирал Макаров» 4 6.05.2022, 12:31

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(Обновлено) По предварительной информации, корабль был поражен украинской ракетой «Нептун».

Ряд СМИ сообщил о том, что украинские военные подбили еще один корабль Черноморского флота РФ, фрегат «Адмирал Макаров».

Такую информация опубликовало издание Forbes со ссылкой на расследовательский проект OSINT-1988.

Как стало известно «Думской», над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит вражеская авиация, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

«Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник», который находится вблизи острова Змеиный», - пишет «Думская»

Что стало причиной нештатной ситуации у оккупантов, а также какой из трех фрегатов данного типа, имеющихся в составе Черноморского флота РФ, получил повреждения – пока не ясно.

Отметим, информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вчера вечером. Сегодня же мы получили подтверждение, что такой инцидент действительно произошел.

🇷🇺 Unsubstantiated reports that the Russian Navy frigate Admiral Makarov - Адмирал Макаров may have been hit and sunk by a Neptune missile.



Will be looking into this and will keep you updated with any news/confirmation. pic.twitter.com/2nT1El3j7g — OSINT-1988 (@OSINT88) May 5, 2022

Обстоятельства очередной неудачи российского флота выясняются.

По предварительной информации, корабль был поражен украинской ПКР «Нептун».

О том, что украинские военные подбили «Нептуном» российский фрегат «Адмирал Макаров» сообщил и украинский нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, это произошло вблизи Одессы.

«Опять наказал бог моря этих негодяев, и еще один российский военный корабль еще не полностью пошел, куда надо, но получил достаточно, и надеюсь скоро тоже уйдет, куда надо. Классные новости из Одессы», – сказал Горчаренко.

Позже в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 6 мая, появилась информация, что Россия за последние сутки войны с Украиной потеряла еще один военный корабль.

🇷🇺 Unsubstantiated reports that the Russian Navy frigate Admiral Makarov - Адмирал Макаров may have been hit and sunk by a Neptune missile.



Will be looking into this and will keep you updated with any news/confirmation. pic.twitter.com/2nT1El3j7g — OSINT-1988 (@OSINT88) May 5, 2022

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