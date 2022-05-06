Беларусь смягчила запрет для автоперевозчиков из ЕС 2 6.05.2022, 12:44

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Что изменилось?

В апреле Беларусь запретила перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Новым постановлением расширяется перечень грузов и транспортных средств, не попадающих под запрет, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Минтранс и пресс-службу правительства.

Теперь под запрет не подпадают:

крупногабаритные грузы, для перевозки которых требуется специальное разрешение, если, исходя из технических характеристик перевозимого груза и (или) технологических особенностей перевозки, невозможно следование в специально установленные места, а также транспортные средства для перевозки такого груза при условии согласования их перемещения Минтрансом;

транспортные средства, перевозимые на автовозах, и сами автовозы.

При этом вводится запрет для перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе, на перемещение по территории Беларуси крупногабаритных грузов.

Власти Беларуси также расширили перечень мест, где разрешена перегрузка или перецепка грузов, прибывших в фурах компаний из ЕС. Добавлены три склада временного хранения компаний «Брествнештранс», «Белимпортторг» и «Транзит».

Кроме того, власти определили, на каких АЗС могут заправляться европейские фуры по пути к месту перегруза или обратно.

Напомним, с 9 апреля Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в т.ч. транзитные, для белорусских и российских компаний. Ограничения были приняты «в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины». Исключение сделали для перевозки почты и грузов для гуманитарных целей. Также некоторые ограничения могут быть сняты по решению правительства стран ЕС.

В связи с этим руководители белорусских фирм-перевозчиков, которые отправляли грузы в Европу, приостановили свою деятельность.

В ответ на ограничения ЕС Беларусь ввела запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Им можно только следовать в определенные логистические центры недалеко от границы для перегруза или перецепа.

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