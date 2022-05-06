В работе «Белинвестбанка» произошел очередной сбой 6.05.2022, 13:01

Банк находится под санкциями ЕС.

В работе «Белинвестбанка» произошел технический сбой, из-за которого по картам Visa и Mastercard либо повторно списали деньги, либо зачислили лишние средства. Банк просит не тратить деньги, которые могли появиться на счету, а тех, у кого баланс ушел в минус, призывает потерпеть.

«Если на вашей карточке Mastercard или Visa стала доступна определенная сумма, рекомендуем не пользоваться данными денежными средствами, — уточняет банк. — При возникновении отрицательного баланса в результате произошедшего списания, просим проявить терпение. В самое ближайшее время вам будет осуществлен возврат денежных средств. Наши специалисты уже занимаются устранением причин сложившейся ситуации и урегулированием балансов на карточках».

Нынешний сбой с отображением баланса по картам — второй с конца февраля. Ранее «Белинвестбанк» сообщал, что из-за его отключения от международных платежных систем Mastercard и Visa в конце февраля уже были проблемы с отображением баланса по картам. Так, платежи и зачисления, которые клиенты совершали в конце февраля, не получили подтверждение банка. «Деньги за совершенные расчёты были сначала списаны с карточек клиентов, а через 30 дней с даты совершения операции суммы были возвращены на карты из-за ограничений платежных систем», — поясняют в банке.

К конце апреля «Белинвестбанк» заявил, что удалось решить вопросы с отображением баланса по картам.

Какая сейчас ситуация с картами этого банка? Работают ли они за границей?

За границей карты «Белинвестбанка» по-прежнему не работают. «В связи с ограничениями платежных систем Mastercard и Visaиспользование за границей карточек Mastercard и Visa «Белинвестбанка» невозможно, — уточняют в банке. — Тем, кто планирует в ближайшее время выезд за пределы страны, рекомендуем заблаговременно снять необходимую сумму наличных денежных средств на личные расходы.

При этом клиенты «Белинвестбанка» могут расплатиться картами Visa и Mastercard в Беларуси. Также они могут снимать по ним наличные. «По карточкам Mastercard и Visa могут быть недоступны платежи в онлайн-сервисах, таких как Яндекс, OZON, Wildberries, AliExpress и др., а также с использованием токенизированных карточек Mastercard в кошельках Apple Pay, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Кошелёк Pay™, Оплати™», — отмечают в банке.

Напомним, «Белинвестбанк» находится под санкциями ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».