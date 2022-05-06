«Беларусбанк»: Несколько ночей подряд могут быть недоступны некоторые услуги 1 6.05.2022, 14:04

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С 7 по 10 мая банк будет проводить технологические работы.

«Беларусбанк» предупредил клиентов, что с 7 по 10 мая будет проводить технологические работы. Из-за этого некоторое время могут быть недоступны отдельные услуги.

В ночь с субботы на воскресенье — с 23.00 7 мая по 7.00 8 мая — для клиентов банка будут недоступны операции по вкладным счетам, а также по погашению кредитов.

Ночью 8-го мая — с 01.00 до 02.00 — в подразделениях банка нельзя будет снять наличные и совершить операции по картам. Такое же ограничение запланировано и на 9 мая — с 0.00 до 08.00. Как уточнили в контакт-центре банка, речь про круглосуточные подразделения банка. При этом снять наличные в банкоматах можно будет.

Ночью в следующий вторник — 10 мая с 02.00 по 05.00 — могут с перебоями работать интернет-банкинг, М-банкинг, инфокиоски, СМС-банкинг, предупреждают в банке. «Проведение операций по оплате платежей в интернет-банкинге посредством ЕРИП и совершение переводов в М-банкинге, а также просмотр балансов в интернет-банкинге и М-банкинге в указанное время будут доступны клиентам», — уточняют в «Беларусбанке».

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