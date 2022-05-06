Для захоронения дезертира Чечко белорусские власти выбрали кладбище воинов польско-советской войны 6.05.2022, 15:00

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Белорусы возмущены решением лукашистов.

Польского дезертира Эмиля Чечко, которого пропаганда использовала для распространения дезинформации о том, что якобы польские военные убивали нелегальных мигрантов, приходивших из Беларуси, 17 марта нашли повешенным в Минске.

Похоронили его на польском военном кладбище в Долгиново, сообщает «Наша Нива».

«Как бы там ни было, разве это нормально — хоронить дезертира рядом с солдатами, которые в 1920 году полегли в боях с большевиками? Военное кладбище — это все же военное кладбище», — спрашивает один из белорусов в Инстаграме.

А где было подходящее место для захоронения Эмиля Чечко?

«На кладбище. Но не на военном, так как он нарушил военную присягу и не должен лежать рядом с погибшими в боях солдатами», — считает еще один человек.

«Это придумали специально, чтобы дополнительно унизить поляков. По крайней мере, так им кажется, что унизили», — считает еще один человек.

Чечко на момент дезертирства из армии был военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Последние месяцы до побега в Беларусь он ждал рассмотрения своей апелляции в суде за то, что весной 2021-го избил свою мать. Сообщалось, что неоднократно молодой человек с 2020 года издевался над матерью, кричал на нее, заставлял покупать алкоголь и сигареты, также угрожал убийством.

В Польше в отношении Чечко возбудили уголовное дело за дезертирство. В связи с инцидентом были уволены его командиры.

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