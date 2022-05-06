СМИ: Арестованы топ-менеджеры белорусской дочки «Газпрома» 9 6.05.2022, 15:36

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Это произошло на фоне отказа россиян продолжать неудачное строительство «Газпром Центра».

Как стало известно «Нашай Ніве», две недели назад был задержан топ-менеджмент «Газпром трансгаз Беларусь». Четко говорится об одном из заместителей генерального директора. Это происходит на фоне отказа россиян продолжать неудачное строительство «Газпром Центра».

Стройка «Газпром центра» началась в 2013 году на месте специально снесенного для этого автовокзала «Московский» на проспекте Независимости в Минске.

Ожидалось, что уже в 2020-м «Газпром центр» станет самым высоким из функционирующих зданий столицы, но реальные результаты девяти лет работ ограничены фундаментом и каркасом нижних этажей.

«Наша Ніва» в деталях сообщала о неудачах на всех этапах амбициозного строительства.

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