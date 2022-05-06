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Новый обмен пленными: в Украину вернули 28 военных и 13 гражданских

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  • 6.05.2022, 18:19
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Новый обмен пленными: в Украину вернули 28 военных и 13 гражданских
Пленные российские оккупанты

Среди них есть настоятель храма Православной Церкви Украины.

В пятницу, 6 мая, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее данным, в Украину из плена сегодня вернули 41 человека, включая 11 женщин.

"Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских. Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", - отметил Верещук.

19 апреля в Украину из плена вернулись 60 военных и 16 гражданских.

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