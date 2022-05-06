Ограничения и запреты на посещения лесов введены в 54 районах Беларуси 1 6.05.2022, 20:51

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В каких именно?

В Беларуси запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 54 районах, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Министерство лесного хозяйства.

В частности, запрещено посещать леса в Калинковичском, Мозырском, Наровлянском, Гомельском, Лоевском, Брагинском районах Гомельской области.

В Могилевской области походы в лес ограничены в Костюковичском и Хотимском районах. Также ограничения действуют в 10 районах Гомельской области, трех районах на границе с Украиной в Брестской области и на большей части Гродненской и Минской областей: на Гродненщине посещение лесов ограничено в 13 районах, а на Минщине — во всех, кроме Логойского и Мядельского.

В Витебской области для свободного посещения пока открыты все леса.

Обычно в районах, где введен запрет на посещение лесов, в лес не стоит заходить вовсе. А вот ограничения устанавливаются индивидуально лесхозами: в районах, где они введены, может быть разрешен, например, вход в лес для сбора ягод или грибов.

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