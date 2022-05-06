Тайвань запретил экспорт высокотехнологичной продукции в Беларусь 1 6.05.2022, 22:50

1,524

В частности речь идет про лазеры и навигационные системы.

Власти Тайваня 6 мая добавили Беларусь в список экспортного контроля из-за войны в Украине — ранее такое решение было принято в отношении России, сообщает Reuters (перевод — zerkalo.io).

Ужесточение контроля над экспортом высокотехнологичной продукции в Беларусь предполагает запрет на поставку ряда товаров, в том числе оборудования для производства полупроводников (в этой отрасли Тайвань является мировым лидером), а также лазеров и навигационных систем, которые могут использоваться в военных целях.

Министерство экономики Тайваня заявило, что такое решение принято «в связи с активным участием Беларуси во вторжении России в Украину». Впрочем, в Тайване признают, что это «в значительной степени символический шаг», поскольку объемы торговли с Беларусью и Россией незначительны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».