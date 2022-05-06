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Под российским Белгородом снова заметили столбы дыма и сбитые ракеты

  • 6.05.2022, 23:47
  • 3,670
Под российским Белгородом снова заметили столбы дыма и сбитые ракеты

Россияне в панике.

В Белгородской области РФ снова видят столбы дыма от пожаров и сбитые противовоздушной обороной ракеты, в том числе над населенным пунктом Шебекино. Россияне не понимают, что происходит, пишет «Апотсроф».

Российские телеграмм-каналы массово начали распространять фото и видео с места событий.

В населенном пункте Шебекино, в 33 километрах от Белгорода, местные увидели два больших столба дыма, которые, по сообщениям российского МЧС, возникли от пожара не в Шебекинском городском округе.

В небе, кроме дыма, виднелись полосы от работы ПВО.

Также сообщалось, что в н.н. Шебекино и Дубово Белгородской области был виден густой черный дым.

Вместе с этим в районе села Красный Хутор, в 40 километрах от Белгорода, произошел "прилет" чего-то очень мощного, от чего осталась огромная воронка у земли. Пишут, что местные россияне в шоке.

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