73-ий день войны Украины с Россией: новая сводка Генштаба ВСУ 1 7.05.2022, 18:58

6,070

Россияне несут существенные потери в личном составе и технике.

Продолжаются 73-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению. Вечером субботы, 7 мая, наибольшая активность оккупантов замечена на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию границы в Брестской и Гомельской областях.

В Беларуси остаются подразделения ВС РФ в составе восьми пусковых установок ОТРК "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Отдельные подразделения ВС РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.

В Клинцах Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое согласие для участия в боевых действиях в Украине.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. Из района Уразово Белгородской области в Украину перемещают подразделения из состава Восточного военного округа.

Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, производит систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением РСЗО, по районам сосредоточения наших войск. Также, враг вел наступление в направлении Новая Дмитровка, успеха не имел.

По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово.

На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел.

На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.

На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.

В Мариуполе противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовсталь".

Оккупанты провели разведку боем в направлении Пречистовки, успеха не имели, отступили.

На Южнобужском направлении враг наносил огневое поражение по позициям наших войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».