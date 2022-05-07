73-ий день войны Украины с Россией: новая сводка Генштаба ВСУ

73-ий день войны Украины с Россией: новая сводка Генштаба ВСУ1
- 7.05.2022, 18:58
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Россияне несут существенные потери в личном составе и технике.
Продолжаются 73-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению. Вечером субботы, 7 мая, наибольшая активность оккупантов замечена на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию границы в Брестской и Гомельской областях.
В Беларуси остаются подразделения ВС РФ в составе восьми пусковых установок ОТРК "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.
Отдельные подразделения ВС РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.
В Клинцах Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое согласие для участия в боевых действиях в Украине.
На Слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. Из района Уразово Белгородской области в Украину перемещают подразделения из состава Восточного военного округа.
Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, производит систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением РСЗО, по районам сосредоточения наших войск. Также, враг вел наступление в направлении Новая Дмитровка, успеха не имел.
По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.
На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.
На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово.
На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел.
На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.
На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.
В Мариуполе противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовсталь".
Оккупанты провели разведку боем в направлении Пречистовки, успеха не имели, отступили.
На Южнобужском направлении враг наносил огневое поражение по позициям наших войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.
Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике.