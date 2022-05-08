Армия РФ истощена: Путин выводит войска из Сирии для переброски в Украину 11 8.05.2022, 9:23

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Сирийский корпус укомплектован в основном устаревшим вооружением и техникой.

Президент России Владимир Путин якобы отдал приказ перебросить российскую группировку войск в Сирии на Восток Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на The Moscow Times.

Кремль таким образом хочет получить дополнительные силы для новой попытки полностью захватить Донбасс. DW утверждает, что оккупанты в Сирии имеют якобы 63 тысячи военнослужащих, из которых половина – офицеры. Но похоже, что ошибка в цифрах на порядок, пишет inforesist.org.

Справочник The Military Balance за 2021 год утверждает, что российская группировка в Сирии насчитывала всего 4 тысячи военнослужащих, сведенных в одну пехотную бригаду и три механизированных батальона.

Заявленный перечень техники и вооружения – около 10 танков типа Т-72 и Т-90, единиц БТР-82А, неопределенное количество бронеавтомобилей типа «Тигр» и «Тайфун». Артиллерия – 12 буксированных гаубиц 2A65 «Мста-Б», четыре РСЗО «Смерч». Средства противовоздушной обороны – дивизион комплексов «Панцирь», дивизион ЗРК С-400.

Такой порядок цифр по группировке россиян в Сирии выглядит правдоподобно. Кремль предпочитал воевать в Сирии «чужими руками», поэтому снабжал войсками режим Башара Асада как архаические Т-62М, так и новейшие Т-90, активно применявшиеся в боях против сирийской оппозиции.

Для обстрелов городов Сирии или уничтожения оппозиционных формирований россияне предпочитали использовать артиллерию сирийской армии, которая располагает даже гаубицами М-30 и МЛ-20 времен Второй мировой войны.

Первый «звоночек» для группировки россиян в Сирии прозвучал 16 апреля 2022 года, когда стало известно, что из-за высоких потерь в Украине Кремль решил не проводить ротацию своих «сирийских» частей.

Следующий «звоночек» был 23 апреля, когда Турция запретила из-за своего воздушного пространства пролет в Сирию гражданским и военным самолетам РФ. Ибо после этого решения Анкары для россиян остался только один маршрут для обеспечения своих войск в Сирии – через Каспийское море и только воздушным транспортом.

Очевидно, в Кремле после такого расценили, что только транспортными самолетами «не вытащат» логистику для 4-тысячной «сирийской» группировки. Потому решили и эти войска «утилизировать» в боях против ВСУ на Донбассе.

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