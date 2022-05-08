Президент Польши Анджей Дуда написал письмо родственникам Станислава Шушкевича 8.05.2022, 13:11

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Оно было зачитано послом Польши в Беларуси Артуром Михальским.

Президент Польши Анджей Дуда написал письмо родственникам первого главы независимой Беларуси Станислава Шушкевича, сообщает wnp.pl.

Оно было зачитано послом Польши в Беларуси Артуром Михальским во время похорон.

«Для поляков он останется другом, который высоко ценил ценность нашего польско-беларусского добрососедства, вытекающего из многовековой общей истории», — заявил он. Польский лидер выразил надежду, что «наследие не будет утрачено, и мы доживем до того времени, когда улицы белорусских городов будут носить его имя».

Дуда назвал Шушкевича «свидетелем и соавтором великих исторических перемен, которые привели Беларусь на путь независимости и демократии и добрососедского сотрудничества».

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