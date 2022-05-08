Банки установили для белорусов «драконовские» проценты по кредитам 9 8.05.2022, 14:10

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В некоторых случаях они превышают 42%.

Банки в Беларуси начали возобновлять выдачу кредитов, но процентные ставки по ним кусаются. Напомним, в марте многие банки заметно сократили варианты по займам, а некоторые и вовсе полностью свернули кредитование, сообщает zerkalo.io.

Среди финучреждений, которые в марте полностью прекращали выдавать населению кредиты, были в том числе «БТА Банк», «Банк БелВЭБ», «Паритетбанк».

Теперь «БТА Банк» выдает займы на недвижимость на вторичном рынке, а также на новостройки от застройщиков-партнеров. Процентные ставки доходят до 32% годовых.

Этот банк также возобновил кредитование на покупку авто — как поддержанных, так и новых у партнеров. Ставки — до 32% годовых.

В «Паритетбанк» можно взять кредит наличными до 15 тысяч рублей. Но процентная ставка кусается — от 42,74% годовых.

«Белинвестбанк» возобновил выдачу кредита на оплату обучения дневной, вечерней и заочной формы обучения. Ставка на сегодня — 24% годовых.

«Банк БелВЭБ» по-прежнему не вернул кредитование на недвижимость, авто, а также займы, а рефинансирование. Но банк предлагает кредит на покупку товаров у организаций-партнеров. Ставка на сегодня — 18% годовых.

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