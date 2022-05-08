В Украину прибыла первая леди США Джилл Байден

В Украину прибыла первая леди США Джилл Байден2
- 8.05.2022, 16:13
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Она встретилась с супругой Зеленского.
8 мая в Украину прибыла супруга американского президента Джо Байдена Джилл Байден. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Закарпатского областного совета.
"В Ужгороде с рабочим визитом находятся первая леди США Джилл Байден и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская", – говорится в публикации.
Они посетили школу, где расселили внутриперемещенных лиц из областей Украины, где продолжаются боевые действия.
Поездка также предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне Немецке.