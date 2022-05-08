В Украину прибыла первая леди США Джилл Байден 2 8.05.2022, 16:13

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Она встретилась с супругой Зеленского.

8 мая в Украину прибыла супруга американского президента Джо Байдена Джилл Байден. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Закарпатского областного совета.

"В Ужгороде с рабочим визитом находятся первая леди США Джилл Байден и супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская", – говорится в публикации.

Они посетили школу, где расселили внутриперемещенных лиц из областей Украины, где продолжаются боевые действия.

Поездка также предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне Немецке.

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