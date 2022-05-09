Белорусские фермеры находятся в критической ситуации 1 9.05.2022, 9:23

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Война в Украине серьезно сказалась и на белорусском сельском хозяйстве.

Из-за санкций и общественного давления в Европе многие иностранные компании отказались импортировать свою продукцию в Беларусь.

Так, например, поступили изготовитель техники Deere и производитель удобрений Bayer. А поставщики семян и удобрений, которых ограничения не коснулись, перешли на полную предоплату.

Как это отразилось на белорусских фермерах? Смогут ли они закончить посевную и провести уборочную? Об этом узнал корреспондент газеты «Белорусы и рынок».

Цены выросли на 20–30 %

Крестьянское фермерское хозяйство «Родник» Шумилинского района — одно из крупнейших частных хозяйств Беларуси. Здесь обрабатывается 4 тысячи гектаров земли, выращивают картофель и другие овощи, а также занимаются семеноводством, производством молока и мяса. Основатель хозяйства Юрий Семенов говорит, что ограничительные меры ощутил довольно быстро.

— Подорожало все: удобрения и средства защиты растений, семена, топливо, комплектующие к технике. Мы, например, с прошлого года имели хорошие запасы только по протравителям. Все остальное пришлось докупать уже по новым ценам, а они выросли в среднем на 20–30 %.

Во время нашего разговора фермер ехал за гербицидами. Ситуация с ними, сказал он, наименее напряженная, даже с учетом ухода Bayer и других европейских брендов. Так как все средства имеют в основе одно и то же действующее вещество, особой разницы в эффективности нет.

— С комплектующими к технике ситуация сложнее. Те же мощные трактора МТЗ работают на импортных двигателях. Думаю, что придется искать запчасти к ним в Китае, благо там есть широкие линейки производств. Но как именно это отразится на ценах, пока неясно, — отметил Юрий Семенов.

Еще один момент — семена. Большую часть семенного материала КФХ «Родник» закупает в Беларуси, а семена кукурузы брал в Украине и Франции. И теперь стоит вопрос поиска новых поставщиков.

При этом руководитель хозяйства подчеркнул: все, что нужно для проведения посевной и уборочной 2022 года, можно купить в Беларуси — просто за гораздо большие деньги. А это, в свою очередь, отражается на себестоимости готовой продукции.

— Цены на такие социально значимые товары, как молоко и мясо, регулируются государством, то есть мы не имеем права увеличить отпускные цены без дополнительных указаний властей. Если ничего не предпринять, то мы не только не будем зарабатывать, но и начнем выпускать продукцию себе в убыток. И тогда мгновенно начнется сокращение объемов производства. В перспективе это может привести к тому, что сначала с полок магазинов исчезнут лук, морковь и все то, что производится в Беларуси. Затем на место отечественной продукции придет импортная. И вместо нашей картошки мы будем есть египетскую или узбекскую. Кому это нужно?

Чтобы избежать такой ситуации, нужны изменения в цепочке «производитель — государство — потребитель», считает Юрий Семенов. Как только власть предпримет реальные шаги по поддержке белорусских фермеров, эти угрозы исчезнут.

Взять в банке кредит под нормальный процент нереально

Крестьянское хозяйство Михаила Шруба в Житковичском районе — это более 4 тысяч гектаров земли. Специализация КХ — растениеводство (картофель и другие овощи) и производство молока. Владелец бизнеса рассказывает, что с проблемами повышения цен на импортные семена и удобрения столкнулся еще в 2021 году из-за проблем с логистикой. А они, в свою очередь, были вызваны коронавирусом. Санкции лишь ухудшили нынешнее положение дел.

— Да, дорожает вообще все, что нужно импортировать. Тот же шрот вырос в цене в 1,5–1,7 раза. Постоянно дорожает топливо. Понятное дело, это скажется на себестоимости. Но сейчас мы не можем даже оценить масштабы изменений. До этого дойдет, когда начнем продавать выращенную в 2022 году продукцию.

Михаил Шруб объясняет: напрямую санкции сельского хозяйства не касаются. Почти все производители семян, пестицидов и удобрений готовы сотрудничать с белорусскими фермерами. Однако изменились условия.

— Они перешли на полную предоплату, хотя раньше мы рассчитывались с поставщиками в конце года. Из-за этого пришлось перестраивать планы, изыскивать средства из текущего оборота, чтобы успеть посеять этой весной. Ведь фермер по-другому не может: если не посеет сейчас, то осенью останется без заработка. Тем, у кого не было возможности найти деньги, сложнее, ведь взять кредит под нормальный процент нельзя. А льготные займы, которые государство поручило банкам выделить хозяйствам, можно использовать только на отечественную продукцию.

В парке КХ Михаила Шруба есть импортные тракторы и другая техника производства Deerе. С ее обслуживанием этой весной, говорит собеседник, проблем не возникло: у дилеров и самого хозяйства еще есть запасы запчастей. Что будет дальше, пока непонятно.

Какой есть выход? Михаил Шруб говорит, что и раньше фермеры оказывались в похожем положении. И с его стороны, как владельца бизнеса, видится только один способ изменить ситуацию: много работать и заниматься импортозамещением.

— Возьмем подорожавший шрот. Раз он дорожает в Европе, нужно выращивать его у себя. А под это нужна земля. Я прошу у властей дать нам новые наделы. И точно так же нужно поступать по всей стране.

При этом нельзя игнорировать то, что себестоимость продукции растет, а ее предельная отпускная цена — нет. По этому вопросу, говорит Михаил Шруб, нужно обращаться в правительство и Нацбанк. Важно, чтобы там услышали и поняли интересы и потребности фермеров.

— Иначе будет так, как несколько лет назад с мытой морковью. Тогда ее приравняли к социально значимым товарам, запретили повышать на нее цену. Я был вынужден остановить цех, потому что мне невыгодно вкладываться в упаковку и в зарплаты сотрудникам для очищенной морковки, которая продается по цене обычной. Надеюсь, наши пожелания будут услышаны.

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